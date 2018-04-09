СК возбудил дело о жестоком обращении с детьми-отказниками

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по данным о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц города, сообщает региональный СК.

В воскресенье в Telegram-каналах и ряде СМИ появилось видео, на котором женщина в медучреждении швыряет восьмимесячного ребенка во время процедуры ЭКГ, а из палаты якобы постоянно слышатся шлепки и плач детей.

«Возбуждено уголовное дело по информации, распространяемой в масс-медиа, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-отказниками в помещении ДГКБ № 4 имени В.С. Гераськова по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – передает РИА «Новости» сообщение СК.



По данным следствия, в 2017 году в детскую больницу из одного из роддомов Новосибирска для лечения поступил новорожденный.



«В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования указанного ребенка, жестоко обращается с ним», – говорится в сообщении.

Напомним, весной 2017 года заподозренные в жестокости по отношению к детям петербургские воспитатели сохранили рабочие места.