Яковенко спросит у Джонсона причину отказа в визе для Виктории Скрипаль

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко в случае встречи с главой МИД Британии Борисом Джонсоном планирует задать ему вопросы о причинах отказа в выдаче визы племяннице Сергея Скрипаля Виктории, сообщили в пресс-службе российского посольства.

«Хочу задать и чисто человеческий вопрос: на каком основании Великобритания отказала в визе Виктории Скрипаль, которая очень беспокоится за двоюродную сестру и своего дядю и хотела приехать в Великобританию их навестить?» – приводит его слова РИА «Новости».

Яковенко признался, что такое решение британских властей кажется ему непонятным, особенно в условиях, «когда оба чувствуют себя, согласно официальным заявлениям британской стороны, хорошо».

Посол отметил, что самая большая проблема для Лондона сейчас и на перспективу – это транспарентность расследования, потому, заметил он, необходимо провести встречу с Джонсоном.

«Мои неоднократные и долгие беседы с Борисом Джонсоном свидетельствуют о том, что он восприимчив к логике и аргументам, готов выслушивать другое мнение и беспокоится за репутацию своей страны», – сказал Яковенко.

Встречу российская сторона запросила накануне для того, чтобы обсудить двухсторонние отношения. В Лондоне сообщили, что министерство иностранных дел Великобритании получило российский запрос.