Сестра Савченко вызывающе поздравила украинцев с Пасхой

Сестра депутата Верховной рады Надежды Савченко Вера поздравила граждан Украины с наступающей Пасхой, опубликовав фотографию «пасхальных» гранат.

«Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по «душе», – написала она на своей странице в Facebook.

Раскрашивание гранат к Пасхе на Украине происходит не впервые.

Между тем, официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко призвал украинских военнослужащих вспомнить славянские корни и не выполнять преступные приказы Киева.

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта.