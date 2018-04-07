Ополченцы призвали украинских силовиков вспомнить о славянских корнях

Официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко призвал украинских военнослужащих вспомнить славянские корни и не выполнять преступные приказы Киева.

«Я обращаюсь к военнослужащим Украины: призываю вас не выполнять преступные приказы командования», – приводит его слова РИА «Новости».

Марочко призвал украинских военных дать возможностям жителям Донбасса, православным встретить и провести Пасхальные праздники.

«Хотелось, чтобы вы вспомнили, что у вас славянские корни, и мы один народ, против которого наши многовековые противники развязали подлую войну, стравливая нас друг с другом», – сказал он.

Марочко подчеркнул, что Луганская народная республика неукоснительно соблюдает Минские соглашения. В случае прямой агрессии со стороны ВСУ, продолжил он, ЛНР «готова действовать решительно».

«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах. Так, в начале апреля ополченцы ДНР сбили беспилотник украинского нацбатальона «Азов»; на приземленном БПЛА обнаружили фашистскую символику.