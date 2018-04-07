Жертвами пожара в Уссурийске стали пятеро взрослых и ребенок

В результате пожара в жилом доме в Уссурийске погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщила старший помощник главы СУ СК по Приморскому краю Аврора Римская.

При пожаре погибли четыре женщины и ребенок, передает ТАСС.

Позднее в больнице скончался мужчина, который во время пожара выпрыгнул с балкона, передает РИА «Новости».

«Загорелась розетка, от которой заряжался мобильный телефон», – приводит РЕН ТВ слова Римской.

Открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.