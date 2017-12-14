Россия пообещала жестко ответить США на санкции

Санкции США против России не останутся без жесткого ответа, заявил российский МИД.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.