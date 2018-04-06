Захарова ответила на обвинения Британии в давлении на племянницу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом заявление о том, что племянница Сергея Скрипаля Виктория хотела навестить родных в Лондоне по желанию Кремля.

Захарова рассказала, что версии о невыдаче визы Виктории Скрипаль, звучащие в британских СМИ, разнятся. «Одни говорят о том, что виза не выдана в связи с тем, что якобы виза не будет выдана в связи с тем, что, с точки зрения Лондона, приезд Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По ее словам, это «полный абсурд». «Но таких абсурдных заявлений мы уже слышали сотни от Великобритании», – отметила Захарова.

Она также вспомнила версию британцев о том, что визу не выдали из-за неправильного оформления документов племянницей Скрипаля. «Третья версия посольства Великобритании в Москве, что Великобритания никогда не комментирует выдачу персональных виз», – сказала дипломат.

Захарова добавила, что «Лондон заврался дальше некуда».

Ранее СМИ сообщили, что власти Великобритании отказали племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории в визе.

Во вторник российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль.