Германия аргументировала «правдоподобность» обвинений в адрес России

Власти Германии считают, что версия об отравлении Россией экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «вписывается в модель российского поведения» в последние годы.

Германия считает «очень правдоподобными» обвинения Британии в адрес России в наличии действующей программы по разработке нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Даммер заявила, что предполагаемое участие России в химатаке в Солсбери в последние годы «вписывалось в модель российского поведения». При этом она привела в пример «военные вторжения» и нападения на бывших российских шпионов в разных странах.

В марте канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, комментируя дело Скрипаля, что «многое указывает на Россию». Ранее, выступая в Бундестаге, Меркель заявила, что новому германскому правительству предстоит поставить на новую основу отношения с Россией.