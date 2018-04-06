Управляющую ТРК «Зимняя вишня» оставил под стражей

Кемеровский областной суд оставил под стражей управляющую ТРК «Зимняя вишня» Надежду Судденок.

«Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда Кемерово... в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу... без удовлетворения», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.

Напомним, ранее в пятницу Кемеровский областной суд оставил под арестом Игоря Полозиненко – руководителя компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня», а также сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, по версии следствия, 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в загоревшемся ТРК «Зимняя вишня».