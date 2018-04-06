Директора обслуживавшей пожарную систему ТРК «Зимняя вишня» компании оставили под арестом

Кемеровский областной суд оставил под арестом Игоря Полозиненко – руководителя компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.

«Суд постановил постановление Заводского районного суда оставить без изменения, (оставить) апелляционную жалобу без удовлетворения», – передает ТАСС слова судьи Дмитрия Ежова.

Для участия Полозиненко в заседании была организована онлайн-транслация из СИЗО. Его защитники, прося отменить постановление суда о заключении обвиняемого под стражу, отметили, что Полозиненко имеет двоих детей, один из которых – малолетний. Адвокаты настаивали на том, что их подзащитный не планировал скрыться, не мог оказывать давление на свидетелей и уничтожить документы, а также давал подробные показания в качестве обвиняемого.



«Я не до конца понимаю суть предъявленных мне обвинений. Обвинения не конкретны, не указано, какие действия я совершил или не совершил, в постановлении не расшифровано само понятие «сбоя в системе оповещения». Прошу также отметить, что с момента моего задержания я всесторонне сотрудничаю с органами следствия по всем направлениям», – заявил Полозиненко в ответном слове.

Сотрудники СК и прокуратуры заявили, в свою очередь, что считают обоснованным постановление суда первой инстанции о заключении Полозиненко под стражу, и выступили против апелляционной жалобы. Адвокаты потерпевших и сами потерпевшие также просили отказать обвиняемому в апелляции.



Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.

Директор компании «Системный интегратор», обслуживавшей сигнализацию в сгоревшем ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, Игорь Полозиненко заявил, что система оповещения была выключена кем-то за 15 минут до пожара.

Между тем, ранее охранник торгового центра Евгений Колесников заявил, что пожарную сигнализацию в ТРК «Зимняя вишня» отключили 22 марта, после того, как она дважды сработала ошибочно.

Задержанный охранник Сергей Антюшин, который якобы отключил сигнализацию, на допросе также заявлял, что сигнализацию не могли выключить, когда она срабатывала самопроизвольно, поэтому ее отключил техник.

Помимо этого сообщалось о многочисленных нарушениях в пожарной безопасности торгового комплекса.