Охранника ТРК «Зимняя вишня» оставили под арестом

Кемеровский областной суд оставил под стражей сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, по версии следствия, 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в загоревшемся ТРК «Зимняя вишня».

«Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 28 марта 2018 года в отношении Антюшина Сергея Игоревича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения», – передает ТАСС слова судьи Татьяны Першиной.

Антюшин участвовал в заседании по онлайн-транслации из СИЗО и заявил, что ему не понятны суть предъявленного обвинения и мера пресечения в виде ареста.

«Я обычный охранник, я сделал все, что от меня зависело, пожарную сигнализацию я не отключал. Я от следствия скрываться не собираюсь, хочу, чтобы мне избрали более мягкую меру пресечения», – сказал он.

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, так как материалы дела, по их словам, не доказывают причастность их подопечного к инкриминируемым ему деяниям. Кроме того, защитники подчеркнули, что Антюшин помогал эвакуировать людей, активно дает показания.

Сотрудники СК и прокуратуры, а также представители потерпевших заявили, что поддерживают решение суда об аресте.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.

Напомним, ранее в пятницу Кемеровский областной суд оставил под арестом Игоря Полозиненко – руководителя компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня».