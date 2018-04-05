Путин дал наставления врио главы Кузбасса

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5 апреля, четверг | Последнее обновление — 21:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:На Украине попытались отбить задержанного российского депутата
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений
Робот-почтальон провалил первое задание
Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Эти люди глумятся над человеческой моралью
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Революционное правосознание – это когда одни могут позволить себе грабить, пытать и убивать других, и за это им от «революционного» государства ничего не будет. За примером ходить далеко не придётся. Подробности...
Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала
Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...
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Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно
Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
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Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии
Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
Коричневые дожди прошли на Кубани
В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явленияПодробности...
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