Путин дал наставления врио главы Кузбасса

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, они обсудили основные вопросы развития региона.

«Вам довелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать, даже в критической ситуации, но это должно вас настроить на эффективную работу, должно настроить и даже мобилизовать все ваши качества положительные, а у вас их достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно», – передает слова Путина РИА «Новости».

Путин выразила надежду на то, что жители Кемеровской области увидят положительные качества Цивилева, когда он приступит к работе в полной мере.

Также президент отметил, что эффективность кемеровской региональной команды, по оценкам кабмина, находится на 73-м месте по России. Несмотря на невысокий показатель Путин отметил «положительные тенденции в ситуации».

«Это самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора. Все это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу», – сказал Путин.

По словам Путина, Кемерово – признанный лидер в промышленном освоении углей и металлургической промышленности полного цикла.

Врио главы региона со своей стороны заметил, что главный потенциал Кузбасса – это люди. Он также сказал, что региональные власти занимаются индивидуально с каждой семьей для оказания помощи пострадавшим в этой трагедии.

«Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась», – сказал Цивилев.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее в четверг анонсировал встречу Путина с Цивилевым.

1 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

2 апреля полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил назначенного днем ранее врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева.