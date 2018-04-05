Кремль анонсировал встречу Путина с Цивилевым

Президент Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня запланировано несколько рабочих встреч у президента. Одна из них будет публичной – президент примет Цивилева. Вы знаете, что он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Президент недавно там был – в очень сложный момент для кемеровчан и для всей страны, поэтому сегодняшнее общение с Сергеем Цивилевым также достаточно важно», – передает РИА «Новости» слова Пескова

Напомним, 1 апреля России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Уже 2 апреля полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в понедельник официально представил назначенного днем ранее врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева.