Названо главное отличие чеченских войн от «АТО»

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявление украинского министра обороны Степан Полторака, который сравнил «антитеррористическую операцию» в Донбассе с войной России с террористами в Чечне.

«Обе чеченские две войны – несмотря на то, что первая велась без всякого плана и без всякого смысла и была во многом преступной, – постоянно шли переговоры и общение с полевыми командирами, с чеченскими старейшинами. А в ходе второй войны общение и постоянный контакт с чеченцами стали основной того, что мы одержали победу над боевиками, потому что они утратили свою базу поддержки», – заявил газете ВЗГЛЯД Шурыгин.

По его словам, это произошло только потому, что российские силы постоянно «вели то, что называется мирным процессом». Украина в Донбассе использует противоположные методы, отметил эксперт.

«Украина же только давит и уничтожает. И, соответственно, в этом случае рассчитывать на какие-либо преференции в глазах тех, кто живет на Донбассе, ей не приходится», – сказал он.

Ранее в четверг Полторак заявил, что Украина не планирует проводить широкомасштабные наступательные действия в Донбассе и «осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне».