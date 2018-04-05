Разведка США оценила вероятность новых столкновений с ЧВК в Сирии

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс прокомментировал возможность новых столкновений сил США с частными военными компаниями в Сирии.

По его словам, «этого, вероятно, больше не произойдет», так как налажена «хорошая связь между различными силами, собравшимися в маленьких районах в Сирии». Данное взаимодействие должно позволить избежать «подобного рода вещей».

«Направляется множество предупреждений», – приводит ТАСС слова Коутса.

При этом США не намерены «подвергать свои войска опасности в результате чьих-то неверных расчетов», что «ясно дали понять своим противникам», сказал Коутс.

«Не могу вдаваться в детали по поводу того, как это произошло и почему. Мы ясно послали сигнал: мы находимся здесь, вам здесь быть не следует <...>, если вы не будете этого придерживаться, то будут последствия», – заявил директор национальной разведки США.

Он выразил надежду на то, что «этот сигнал услышали все те» силы в Сирии, которые собирались «совершить набег» на позиции США. Коутс сказал, что «повторения этого» американская сторона «до настоящего времени не видела».