Захарова назвала британских дипломатов «наперсточниками»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удаление из Twitter британского МИДа сообщения с обвинениями в отношении Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Вот вся цена вот этому всему – удаление твита. А на основе этого, вообще-то, премьер-министр выступала в парламенте. Я сегодня найду это выражение, ну просто наперсточники, ну натуральные! Сейчас опубликовали твит, потом сделали миллион ретвитов, потом прошло время - его удалили. Начнется потом, что не так поняли, на самом деле, мы же говорили, что это highly likely (скорее всего – прим. ВЗГЛЯД), это не прямые обвинения», - сказала Захарова, передает РИА «Новости».

В среду британский МИД объяснил удаление твита о российском происхождении «Новичка».

Ранее российское посольство выяснило, что МИД Великобритании удалил сообщение от 22 марта, в котором говорилось, что «анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в «Портон-Дауне» показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России».