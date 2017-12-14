«Лебединая песня» МакМастера оказалась направлена против России

Советник по национальной безопасности американского президента Герберт МакМастер, который вскоре уступит свой пост, в своем последнем публичном выступлении на этой должности атаковал Россию, заявив, что США предприняли недостаточно мер против Москвы.

«Слишком долго некоторые страны смотрели в другую сторону перед лицом этих угроз (он имел в виду обвинения в адрес России в якобы кибератаках, небезопасных перехватах самолетов и т.д. - ВЗГЛЯД). Россия нагло и неправдоподобно отрицает свои действия, и мы не предприняли достаточных мер», – заявил Макмастер, выступая на ужине с лидерами Прибалтики, сообщает Foreign Policy.

«Путин может полагать, что он выигрывает в этой новой форме ведения войны. Возможно, он считает, что наши свободные народы слабы и не будут реагировать на его провокации. Он не прав», – заявил Макмастер.

Портал отмечает, что «лебединая песня» Макмастера вызвала овации у публики.

CNN отмечает, что в своей речи советник высоко оценил реакцию администрации Трампа на инцидент в Солсбери. По его словам, высланные российские дипломаты якобы «помогли организовать вмешательство России» в выборы в США.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, назначив вместо него бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Макмастер уступит свой пост 9 апреля.