Москва перечислила вопросы к расследованию дела Скрипаля

У Москвы возникает вопрос, почему британские правоохранительные органы до сих пор не предоставили расшифровок телефонных разговоров Скрипалей и записей видеокамер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вызывает недоумение, почему британские правоохранительные органы не займутся профессиональным расследованием произошедшего», – цитирует Захарову ТАСС.

Официальный представитель МИД задалась в этой связи вопросами:

«Почему, несмотря на многочисленные запросы, до сих пор никому не предоставлены никакие материалы по расследованию? Где расшифровка телефонных разговоров семейства Скрипалей, где запись с камер наблюдения, где доказательства или свидетельства некой последовательности, сохранности, достоверности всей цепочки сбора улик? Где детальное заключение лаборатории «Портон-Даун» по образцам проб, включая биоматериалы, которые якобы были взяты британскими специалистами у потерпевших?»

Ранее Захарова заявила, что Россия не получила от Великобритании ни одного ответа на вопросы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия не ждет извинений от Британии по ситуации с делом Скрипаля.

Накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок», которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В британском МИД заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях, однако извинений не последовало.

Из-за дела Скрипала премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.