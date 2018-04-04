Москва так и не получила от Лондона ответы на вопросы по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не получила от Великобритании ни одного ответа на вопросы по делу Скрипаля.

«Мы уже на протяжении месяца стремимся к скорейшему и объективному расследованию этого нечистоплотного дела. Но ни одна из поставленных нами перед Великобританией задач по предоставлению информации, ни один из поставленных нами перед официальным Лондоном вопрос так внятной реакции и не получил», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, МИД задавал «конкретные вопросы по существу дела». Она отметила, что они «не были политизированными» и «имели отношение исключительно и только к ходу расследований, предоставлению данных, к получению доступа к российским гражданам».

«Наши конкретные вопросы по существу дела могли поставить просто в тупик те страны, которые поспешили проявить непонятную для нас солидарность с Великобританией», – добавила Захарова.

Напомним, накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.