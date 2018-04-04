Путин сказал, чего ждет от Британии

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не ждет извинений от Британии по ситуации с делом Скрипаля, а ждет торжества здравого смысла.

«Мы ничего не ждем, мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита Россия – Иран – Турция, передает РИА «Новости».

По его словам, это касается не только дела Скрипаля, но и «всех других аспектов международных отношений».

Напомним, накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях, однако извинений не последовало.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.