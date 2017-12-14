Украина выступила с угрозами ко «всем судам, выходящим из Крыма»

Госпогранслужба Украины намерена задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом, заявил спикер ведомства Олег Слободян.

«Позиция Украины однозначна: Крым – незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», – сказал Слободян, передает ТАСС.

Так он прокомментировал инцидент с задержанием в Азовском море российского судна «Норд», приписанного к порту Керчь.

Он также подчеркнул, что возможности Украины «в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам».

Между тем, как сообщалось ранее, командование ЧФ собирается обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна в связи с действиями украинских пограничников, которые Черноморский флот считает проявлением государственного пиратства.

Вместе с тем в среду капитан задержанного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» был доставлен в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне и ожидает избрания меры пресечения.

Судно с 10 моряками на борту в конце марта было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море. «Норд» был транспортирован в Бердянск.

2 апреля украинские правоохранительные органы отобрали российские паспорта у экипажа рыболовецкого судна «Норд». Капитану предъявили подозрение, ему вменяется «нарушение порядка въезда» в Крым. Предполагается, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины.