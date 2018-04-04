СК воспротивился передаче Украине убийцы мэра Нефтеюганска

СК выступил против передачи Украине киллера Геннадия Цигельника, осужденного на 18 лет за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, из-за расследования в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Цигельник попросил перевести его на Украину из волгоградской колонии №26, сообщает РИА «Новости». По этому вопросу он обратился во ФСИН, после этого прошение передали в Волгоградский областной суд. Суд отклонил просьбу, и заключенный направил жалобу в Верховный суд.

На заседании суда представитель Генпрокуратуры приобщила к делу письмо из Следственного комитета. В нем говорится, что Цигельник еще может понадобиться следствию, если СК задержит Ходорковского, которого считают организатором убийства.



«Расследование уголовного дела продолжается, а Цигельник является свидетелем по нему и необходим для производства следственных действий, в том числе в случае появления одного из фигурантов дела, Ходорковского, на территории России», – указано в письме.

Суд не стал рассматривать жалобу по существу, поскольку ее подали с нарушением подсудности. Апелляцию рассмотрит Волгоградский областной суд.

В июне 2016 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Следственный комитет заподозрил Ходорковского в заказе убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Преступление, совершенное в 1998 году, решили расследовать вновь из-за появления новых сведений.

В результате расследования было установлено, что Петухов был застрелен по указанию первого вице-президента нефтяной компании ЮКОС Леонида Невзлина в результате конфликта вокруг неуплаты ЮКОСом налогов в местный бюджет. Организатором преступления стал глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин.

Владимир Петухов погиб 26 июня 1998 года по дороге на работу – был расстрелян рядом со зданием мэрии. Убийство вызвало гнев местных жителей. Они собирались на стихийные митинги, в ходе которых требовали покарать виновных, открыто обвиняя в убийстве руководство ЮКОСа. Митингующие даже пытались взять штурмом офис «Роспром-ЮКОСа» в Нефтеюганске.