Постпред России при ЕС: Британцы априори не могли выяснить происхождение «Новичка»

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что британские эксперты априори не могли выяснить происхождение «Новичка», которым якобы был отправлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, из-за широкой известности рецептуры этого вещества.

«Я лично не удивлен этим заключением. Потому что-то, что они называют «Новичком» - а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известна. Рецептура есть в интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета. Так что, естественно, что они были априори не в состоянии определить происхождение», – сказал Чижов.

Также Чижов заявил, что пока неизвестно, когда посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, отозванный для консультаций, вернется в Москву. «Предварительно говорили, что месяц, а на самом деле не знаем сколько», – заявил Чижов, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что сам он в настоящее время находится в Москве для участия в VII конференции по безопасности. «Меня нет, не отзывали. Я приехал на конференцию», – сказал Чижов.

Он также заявил, что сейчас вряд ли можно говорить о новых санкциях Евросоюза против России в связи с делом об отравлении Скрипаля. «Я не думаю. Потому что даже на предыдущем витке, когда дело обернулось разговорами о солидарности с Великобританией, консенсуса по практическим мерам в ЕС не было», – сказал Чижов.

Напомним, во вторник глава британской лаборатории «Портон Даун» признал, что его эксперты не смогли определить страну, в которой изготовлен яд, отравивший экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В британском МИДе были вынуждены признать, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Эти заявления прозвучали прямо накануне экстренного заседания Организации по запрещению химического оружия, посвященного данному инциденту.

Президент России Владимир Путин заявил, что нервно-паралитические вещества наподобие пресловутого «Новичка» способны изготавливать около 20 стран мира.