Постпред России при ЕС: Британцы априори не могли выяснить происхождение «Новичка»

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4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:44  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Италия устроит ЕС кризис на «русском фронте»

Маттео Сальвини с Владимиром Путиным в октябре 2014 года в Милане Фото: facebook.com/salviniofficial
В среду в Италии начинаются консультации о формировании нового правительства страны. Есть два основных претендента на пост будущего премьера, и оба хотят прекратить войну санкций между Евросоюзом и Россией. Любой новый итальянский премьер устроит Евросоюзу кризис на «русском фронте» – и в такой ситуации у Брюсселя будет единственный выход. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
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Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Постпред России при ЕС: Британцы априори не могли выяснить происхождение «Новичка»

          4 апреля 2018, 09:12

          Текст: Алина Назарова

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          Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что британские эксперты априори не могли выяснить происхождение «Новичка», которым якобы был отправлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, из-за широкой известности рецептуры этого вещества.

          «Я лично не удивлен этим заключением. Потому что-то, что они называют «Новичком» - а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известна. Рецептура есть в интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета. Так что, естественно, что они были априори не в состоянии определить происхождение», – сказал Чижов.

          Также Чижов заявил, что пока неизвестно, когда посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, отозванный для консультаций, вернется в Москву. «Предварительно говорили, что месяц, а на самом деле не знаем сколько», – заявил Чижов, передает РИА «Новости».

          При этом он отметил, что сам он в настоящее время находится в Москве для участия в VII конференции по безопасности. «Меня нет, не отзывали. Я приехал на конференцию», – сказал Чижов.

          Он также заявил, что сейчас вряд ли можно говорить о новых санкциях Евросоюза против России в связи с делом об отравлении Скрипаля. «Я не думаю. Потому что даже на предыдущем витке, когда дело обернулось разговорами о солидарности с Великобританией, консенсуса по практическим мерам в ЕС не было», – сказал Чижов.

          Напомним, во вторник глава британской лаборатории «Портон Даун» признал, что его эксперты не смогли определить страну, в которой изготовлен яд, отравивший экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В британском МИДе были вынуждены признать, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Эти заявления прозвучали прямо накануне экстренного заседания Организации по запрещению химического оружия, посвященного данному инциденту.

          Президент России Владимир Путин заявил, что нервно-паралитические вещества наподобие пресловутого «Новичка» способны изготавливать около 20 стран мира. 


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