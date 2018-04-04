В школах Магадана и Камчатки из-за непогоды отменили занятия

В младших классах школ Магадана отменили занятия из-за ураганного ветра, сообщает ГУ МЧС России по региону. Кроме того, из-за снежной бури занятия отменены в школах Петропавловска-Камчатского.

Спасатели Магаданской области распространили экстренное предупреждение о приходе мощного снежного и ветреного циклона. МЧС рекомендовало жителям не выезжать за пределы населенных пунктов, передает РИА «Новости».

«Отменены занятия в школах города Магадан для первой смены с первого по четвертый классы», – сообщили в региональном главке МЧС.

Кроме того, в мэрии Петропавловска-Камчатского решили отменить занятия обеих смен во всех школах Петропавловска-Камчатского, а также в муниципальных учреждениях дополнительного образования в связи с неблагоприятными погодными условиями. При этом детские сады продолжают работать в обычном режиме, отметили в мэрии.

По прогнозам синоптиков, циклонический режим погоды на Камчатке продержится в течение нескольких суток.

Напомним, в середине января занятия отменяли в некоторых районах Якутии, там температура воздуха опускалась до минус 65 градусов по Цельсию.