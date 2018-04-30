ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане

Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле, в результате которых погиб 25 человек и еще 50 пострадали.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате двух взрывов в Кабуле возросло до 21 человек, еще 27 человек получили ранения.

В понедельник в Кабуле смертник на мотоцикле подорвал себя, атаковав сотрудников Национального директората безопасности.