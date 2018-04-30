КНДР назвала дату перехода на время Южной Кореи

Пхеньян сообщил, когда намерен перейти на общее с Сеулом время.

В указе президиума северокорейского парламента «О перемене пхеньянского времени» говорится, что стрелки часов переведут на 30 минут вперед «5 мая 107 года чучхе (2018 года)», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.