ЕС собрался принять уступки от Газпрома

Антимонопольные регуляторы Евросоюза намерены в ближайшие недели принять уступки от Газпрома, которые устранят опасения о злоупотреблении российской компанией доминирующим положением в Восточной Европе, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Решение на этот счет Еврокомиссия, возможно, примет уже в этом месяце. Это позволит Газпрому избежать возможного штрафа в 10% от его общего оборота, сообщает Reuters.

Сообщается, что в 2017 году Газпром предложил взять за ориентиры для цен западноевропейские узлы газового рынка, а также цены на границе во Франции, Германии и Италии. Кроме того, российская компания согласилась разрешить обзоры цен каждые два года.

Также компания обязалась отказаться от всех контрактных ограничений, которые запрещают клиентам перепродавать газ.

При этом утверждается, что Газпром изменил свое первоначальное предложение после отрицательных отзывов от стран и клиентов ЕС, однако основные его элементы остаются неизменными.

В марте 2017 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Газпром может обернуть уступки Европе себе на пользу.