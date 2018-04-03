Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о введении так называемых невозвратных билетов на поезда дальнего следования.

Законом устанавливается, что граждане России смогут покупать билеты в поезда дальнего следования по тарифам, предусматривающим условие о получении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Вместе с тем допускается наличие тарифов, не предусматривающих такого условия, передает «Интерфакс».

Появление таких билетов позволит снизить стоимость проезда железнодорожным транспортом, заявил в ходе рассмотрения законопроекта депутат «Единой России» Александр Васильев.

В марте Госдума приняла во втором чтении законопроект о невозвратных билетах на поезда, права на продажу которых у перевозчика в настоящее время нет.

Напомним, в мае 2014 года комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила внесенный Минтрансом законопроект о введении невозвратных тарифов на железнодорожном транспорте.