Роструд напомнил график выходных в апреле и мае

Последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной, после которой россиян ждут четыре выходных дня в связи с празднованием 1 мая, сообщили в пресс-службе Роструда.

Одна из апрельских суббот станет рабочей из-за переноса праздничных дней. Выходной переносится с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что по случаю Дня Весны и Труда, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая.

При этом День Победы 9 мая, который приходится на среду, россияне будут праздновать только один день.