Кисляк оценил вероятность военного конфликта между Россией и США

Бывший посол в Вашингтоне, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Сергей Кисляк оценил вероятность прямого военного столкновения между Россией и США.

«Политики, которых приглашают сейчас работать в Белом доме, имеют примерно одно и то же направление мысли. Это наиболее консервативные, жесткие люди, которые намерены «возрождать величие Америки», а по сути – добиваться возврата к ситуации безраздельного доминирования своей страны. (...) Посмотрим, как будет работать Джон Болтон», – заявил дипломат в интервью российским СМИ.

В то же время Кисляк выразил надежду, что прямого военного столкновения между Россией и США не будет, передает РИА «Новости».

«Не думаю, что при всей своей взвинченности представители американского политического бомонда потеряют рассудок полностью. Столкновение с нами – это неизбежный конфликт, который может уничтожить всех. И в этом горькая суть ядерного сдерживания», – сказал дипломат в интервью российским СМИ.

Кисляк подчеркнул, что у России достаточно потенциала, чтобы обеспечить «такое сдерживание на должном уровне». «Но напряженных ситуаций может быть много», – добавил он.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назначении бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона на должность помощника главы Белого дома по национальной безопасности, которое бывший сотрудник администрации Джорджа Буша-младшего назвал приглашением к ядерной войне.