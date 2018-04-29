Blue Origin запустила Скайуокера на повторно используемой суборбитальной ракете

Американская компания Blue Origin запустила и посадила суборбитальную ракету New Shepard.

Ракета стартовала с полигона в Техасе и поднялась на расчетную высоту в 100 км, передает ТАСС.

От ракеты отделилась капсула для экипажа. И ракета, и капсула успешно приземлились.

Ракета совершила управляемую двигателями вертикальную посадку, а капсула спустилась на парашютах.

В капсуле находился манекен по имени Скайуокер, передает «Интерфакс»

На борту корабля также находилось экспериментальное оборудование.

И капсула, и ускоритель уже совершали полет в декабре 2017 года.

Напомним, компания работает над ракетным двигателем BE-4, в котором американцы видят замену российского РД-180.