Лондон осадили ядовитые гусеницы

Власти Лондона предупредили жителей британской столицы, что в городе распространились ядовитые «седые» гусеницы, при контакте с которыми возможна сыпь на теле, тошнота, рвота, приступы астмы.

Гусеницы обычно селятся на дубах, передает «Интерфакс».

Они покрыты тысячами волосков с ядовитым веществом. Падающие на землю волоски тоже токсичны, а яд, который в них содержится, может быть активным до пяти лет.

Городские службы занимаются обработкой деревьев в местах заражения, сообщает Би-би-си.