В Лондоне решили поставить пьесу об отравлении Литвиненко

На сцене лондонского театра будет поставлена пьеса об истории отравления в британской столице в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, сообщают СМИ.

По данным газеты Observer, в основе пьесы лежит адаптированный сценарий, который написан британским драматургом Люси Преббл по книге журналиста газеты Guardian Люка Хардинга 2016 года «Очень дорогой яд». В книге в деталях описываются обстоятельства отравления Литвиненко, передает ТАСС.

Observer сообщает, что одноименная постановка пройдет на сцене театра Old Vic. Премьера состоится осенью следующего года.

«В постановке будет вся шпионская мрачная эмоциональность бондианы, и политическая коррупция, и некомпетентность, и зацикленные на стриптиз-клубах убийцы, но также в ее центре будут замечательные поиски правды, а также хороший парень, который, точно зная, что он умрет, пытается раскрыть собственное убийство», – рассказала 37-летний драматург.

Интерес к ситуации со смертью Литвиненко, в которой Лондон обвинил Москву, возобновился в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти случаи укладываются в одну картину.