Найдено крупнейшее в истории жертвоприношение детей

Останки более 140 детей и 200 детенышей ламы найдены на северном побережье Перу, что может свидетельствовать о крупнейшем жертвоприношении детей в истории.

Помимо детских останков были найдены скелеты мужчины и двух женщин, сообщает CNN со ссылкой на доклад National Geographic.

Жертвоприношение, предположительно, произошло 550 лет назад. Жертвенный участок находится недалеко от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Чан Чан, в перуанском городе Трухильо.

Как говорится в докладе, дети находились в возрасте от 5 до 14 лет, детенышам ламы было менее 18 месяцев. Детские лица измазаны красным пигментом, который использовался во время церемонии перед тем, как жертве вскрывали грудную клетку, предположительно, чтобы достать сердце.

Уточняется, что дети были «захоронены лицом к западу, к морю», а детеныши ламы – лицом к востоку, к вершинам Анд.

Анализы почвы показывают, что жертвоприношения и людей, и животных, произошли одновременно. Взрослые, видимо, тоже были частью церемонии.

В месте, где были найдены останки, раскопки проводились с 2011 года, когда там были обнаружены останки 42 детей и 76 лам.