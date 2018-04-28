Президент Армении встретился с Пашиняном

Президент Армении Армен Саркисян встретился с представителями правящей партии и лидером оппозиции, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

«Президент Саркисян 26 апреля встретился с лидером оппозиционного движения Николом Пашиняном. После этой встречи он продолжает внутриполитические дискуссии для решения внутриполитического кризиса», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там рассказали также, что «Саркисян встретился с председателем и заместителем правящей Республиканской партии Сержем Саргсяном и Кареном Карапетяном».



«Все встречи носят конструктивный характер. Глава государства надеется, что из сложившийся ситуации совместными усилиями будет найден логический выход», – сообщили в пресс-службе.



Кроме того, сообщается, что «Саркисян приветствует встречу Пашиняна с Верховным патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II».



Напомним, ранее в субботу исполняющий обязанности министра юстиции страны Давид Арутюнян заявил, что власти Армении исключают применение силы против митингующих сторонников оппозиции, если их действия не угрожают жизни и здоровью граждан.