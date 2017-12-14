Медведев заявил о «чувствительном ответе» на «хамское поведение» США

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...

Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...

В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...
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          Медведев заявил о «чувствительном ответе» на «хамское поведение» США

             28 апреля 2018, 12:22
          Фото: Russian Government Press Office/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Вашингтон ведет себя по-хамски, ответ Москвы на санкции должен быть чувствительным, но все предложения по контрсанкциям нужно еще раз взвесить, чтобы не навредить себе, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

          «Да (сохранятся российские санкции), вне всякого сомнения... Вы имеете в виду так называемые контрсанкции или ответные ограничительные меры? Конечно, сохранятся, потому что совсем недавно наши партнеры по Европейскому союзу и американцы вновь продлили те решения, которые ранее были приняты», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

          Премьер подчеркнул, что отменить их невозможно, поскольку необходима взаимность. По словам Медведева, неоднократно контрсанкции России просили продлить. «И это, по сути, обеспечивало нашу продовольственную безопасность. Собственно, те рекордные урожаи, которые мы собираем, те надои, которые есть, те показатели животноводства, растениеводства, которые мы имеем, они все связаны с ответными ограничениями», – указал глава кабинета министров.

          Глава правительства добавил, что Россия прошла стресс-тест после введения Западом санкций. «Но самое главное, что мы это осознаем, что мы выработали инструменты реагирования на такого рода воздействия. Мы прошли стресс-тест. Мы его выдержали. Экономика живет, социальная сфера развивается», – заявил Медведев.

          Он также обратил внимание на негативное влияние подобных мер на всех участников санкционной риторики. «Ни к чему это хорошему не приводит. Это и для нас потери, и для европейцев потери. В меньшей степени для американцев потери, потому что у нас объём торговли с ними небольшой. Но тоже определённые потери», – сказал российский премьер.

          Кроме того, Медведев выступил за введение ответственности за исполнение гражданами России санкций США. «Все эти санкции ... по сути, направлены на разрушение нашего общественно-политического строя и на причинение вреда и экономике, и отдельным людям. ... Исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности», – подчеркнул он.

          Ведущий программы заметил, что это звучит жестко.

          «А как иначе! В Америке, кстати, исполнение решений иностранного государства, которое причиняет ущерб американскому государству, рассматривается как преступление», – сказал Медведев.

          Также, по его словам, закон России должен дать право на санкции против любого юрлица или физлица США. «Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, – и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась – и у нас такое право должно быть», – считает глава российского правительства.

          При этом, по его словам, такие решения не должны носить автоматического характера. «Это не значит, что необходимо принимать решения сразу же по целым секторам или еще как-то поступать, в любом случае это все равно должно быть в законе упаковано в решение президента и правительства. И даже если в законе есть какие-то соответствующие положения, они точно не должны иметь автоматического применения. Это, мне кажется, достаточно важно», – отметил премьер.

          Медведев добавил, что при подготовке и принятии закона об ответе на санкции США «нужно исходить из нескольких моментов». «Первое, я об этом уже говорил: ни в коем случае нельзя навредить самим себе, потому что мы должны быть прагматичными. Даже если нас что-то раздражает, а ведут они себя, еще раз подчеркиваю, по-хамски, все равно нельзя вредить самим себе», – сказал Медведев.

          «Во-вторых, ответ должен быть или симметричным, или асимметричным, но он должен быть достаточно чувствительным. Чего ради просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведет? Это все-таки должны быть чувствительные меры. Поэтому все это необходимо еще раз взвесить и обсудить», – подчеркнул глава правительства.

          Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям и ограничение вывоза из России редкоземельных металлов.


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