«Связной» и «Евросеть» объявили о слиянии

«Мегафон» и группа Solvers (SLV) Олега Малиса договорились об объединении ритейлеров «Евросеть» и «Связной», сделка будет закрыта в середине мая.

В субботу «Мегафон», владеющий 100% акций ГК «Евросеть», и группа SLV, контролирующий акционер ГК «Связной», договорились об объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть». Количество магазинов объединенной компании составляет более 5 тысяч.

«Магазины будут продолжать работать без изменений под двумя брендами – «Связного» и «Евросети», – сказал представитель оператора, передает РИА «Новости».

Также в пресс-службе «Мегафона» заявили, что магазины «Связного» и «Евросети» после объединения компаний продолжат работать под обоими брендами.

Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, «Мегафон» приобретает миноритарную долю. Дочерняя компания «Мегафона» Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы «Евросеть», кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы «Связной».

В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и два места в совете директоров в объединенной компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «Мегафона» о приобретении сотового ритейлера «Связной».

В конце марта сообщалось, что принадлежащая «Мегафону» компания «Лефборд Инвестментс Лимитед» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении сотового ритейлера «Связной».

В феврале «Мегафон» закрыл сделку по покупке у «Вымпелкома» (входит в холдинг VEON Ltd., торговая марка «Билайн») 50% акций «Евросети», компания довела свою долю в ритейлере до 100%.