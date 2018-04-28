«Связной» и «Евросеть» объявили о слиянии

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...

Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...

В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...
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          «Связной» и «Евросеть» объявили о слиянии

          28 апреля 2018, 11:06

          Текст: Алина Назарова

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          «Мегафон» и группа Solvers (SLV) Олега Малиса договорились об объединении ритейлеров «Евросеть» и «Связной», сделка будет закрыта в середине мая.

          В субботу «Мегафон», владеющий 100% акций ГК «Евросеть», и группа SLV, контролирующий акционер ГК «Связной», договорились об объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть». Количество магазинов объединенной компании составляет более 5 тысяч.

          «Магазины будут продолжать работать без изменений под двумя брендами – «Связного» и «Евросети», – сказал представитель оператора, передает РИА «Новости».

          Также в пресс-службе «Мегафона» заявили, что магазины «Связного» и «Евросети» после объединения компаний продолжат работать под обоими брендами.

          Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, «Мегафон» приобретает миноритарную долю. Дочерняя компания «Мегафона» Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы «Евросеть», кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы «Связной».

          В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и два места в совете директоров в объединенной компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая. 

          В начале апреля Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «Мегафона» о приобретении сотового ритейлера «Связной».

          В конце марта сообщалось, что принадлежащая «Мегафону» компания «Лефборд Инвестментс Лимитед» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении сотового ритейлера «Связной».

          В феврале «Мегафон» закрыл сделку по покупке у «Вымпелкома» (входит в холдинг VEON Ltd., торговая марка «Билайн») 50% акций «Евросети», компания довела свою долю в ритейлере до 100%.


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