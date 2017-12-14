В МИД назвали суть проблемы отношений России и Запада

Запад занимается негативным мифотворчеством в отношении Москвы, вокруг него выстраивает свою политику, ставя под угрозу вопрос безопасности в Европе, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Грушко заявил, что в данный момент одной из главных проблем в отношениях России и Запада является формирование в отношении Москвы нарратива, «который не имеет ничего общего ни с реальными устремлениями России, ни с ее целями во внутреннем развитии, ни в том, как мы видим, какой должна быть архитектура европейской безопасности», передает ТАСС.

Это опасно тем, что на основе данного нарратива «выстраивается реальная политика, и, к сожалению, выстраивается военное планирование», потому «необходимо развивать диалог, развенчивать подобного рода мифотворчество в отношении России».

При этом заявления НАТО о необходимости диалога с Москвой идут вразрез с такими действиями, как высылка дипломатов.

«Поэтому в данном случае НАТО просто пилит сук, на котором сидит», – выразил мнение замминистра.

Он сказал также, что для осуществления диалога нужно иметь инструменты: «И представительство России при НАТО – это как раз инструмент для обеспечения такого диалога».

«Профессия дипломата – это, прежде всего, профессия коммуникатора. Именно они должны осуществлять непрерывную связь по линии внешнеполитических ведомств, работать с парламентом, работать с общественным мнением. Обрыв таких связей как раз играет на руку тем, кто хочет жить в выдуманном мире, отстроенном по собственным лекалам», – подчеркнул Грушко.

Следовательно, «без дипломатов, без постоянного политического диалога будет очень трудно не только выстраивать реальную политику в отношении друг друга, но и добиваться гармонизации интересов и реализации общеевропейских проектов».

Дипломат подчеркнул, что отсутствие постпреда России при НАТО является результатом «той политики, которую проводило НАТО в отношении России».

Политика же, проводимая НАТО, опирается на схемы холодной войны, напомнил Грушко высказывание генсека альянса Йенса Столтенберга, который охарактеризовал состояние отношений между Россией и НАТО как не холодную войну и не партнерство.

Так, НАТО «пытается проецировать силу в направлении России, продвигает военную инфраструктуру, размещает дополнительные контингенты вблизи наших границ».

Все это серьезно ухудшает региональную и европейскую безопасность и создает для России дополнительные риски.

«В НАТО не могут не понимать, что мы найдем ответы на эти риски с тем, чтобы при любом повороте событий наши законные интересы (это прежде всего касается обороноспособности страны) были надежно защищены», – подчеркнул Грушко.

Что же касается кризиса отношений между Россией и ПАСЕ, то здесь мяч на стороне тех, «кто создал эту проблему».

«Разумное большинство в Совете Европы и в ПАСЕ должно возвысить голос в поисках преодоления кризиса, который возник по вине тех, кто решил поиграть в какие-то геополитические игры и наказать Россию непонятно за что в рамках ПАСЕ», – сказал высокопоставленный дипломат.

В данный момент предпринимаются попытки найти выход из сложившегося кризиса.

«Мы их поддерживаем и рассчитываем на то, что удастся найти такое решение, которое позволило бы сохранить Совет Европы как одну из системообразующих организаций в Европе, обладающую уникальным потенциалом для формирования и сохранения единого правового поля», – подтвердил Грушко.

Он подчеркнул, что «если кто-то хочет развалить эту организацию, то это не отвечает нашему видению места Совета Европы и его роли в европейской архитектуре».

Кроме того, избранные ПАСЕ в отсутствие делегации России судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) имеют недостаток легитимности, сказал Грушко.

Напомним, новый госсекретарь США Майк Помпео, прибыв на саммит глав МИД стран НАТО всего через несколько часов после вступления в должность госсекретаря США, заявил, что Североатлантический альянс в ближайшее время не рассчитывает на нормализацию отношений с Россией.

При этом официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Аккер заявила, что для альянса очень важен вопрос отношений с Москвой.