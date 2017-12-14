Новый госсекретарь США высказался об отношениях России и НАТО

Североатлантический альянс в ближайшее время не рассчитывает на нормализацию отношений с Россией, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, прибыв на саммит глав МИД стран НАТО спустя несколько часов после вступления в должность.

«Государственный секретарь Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтверждают: НАТО не станет возвращаться к бизнесу как обычно с Россией», – написала в своем Twitter официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

По ее словам, отношения между Россией и НАТО будут прежними, пока Москва «не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, а также не выведет свои силы и своих сторонников из Донбасса и не вернет Украине контроль над Крымом».

В Кремле ранее не раз подчеркивали, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.

Помпео прибыл на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Накануне сообщалось, что Сенат США утвердил на посту госсекретаря экс-директора ЦРУ Майка Помпео.