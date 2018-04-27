ФСИН рассказала, сколько пожизненно осужденных получили свободу

Лишь пять человек, отбывавших пожизненное заключение в России, смогли выйти на свободу, сообщил начальник Управления исполнения приговоров и спецучета ФСИН генерал-майор Игорь Вединяпин.

При этом основанием для их освобождения стали пересмотры приговоров после гуманизации уголовных наказаний.

«За время существования исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы было освобождено пять осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы», – передает ТАСС слова Вединяпина.

Он добавил, что лица, приговоры которых были пересмотрены в соответствии с современным УК и переквалификацией статей, получили сроки вместо пожизненных и освободились, отбыв срок.

По словам Вединяпина 250 человек из отбывающих в России пожизненное лишение свободы, уже имеют право просить об условно-досрочном освобождении (УДО).

«Сегодня в исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы содержатся 267 человек, у которых наступило право на условно-досрочное освобождение. Из 267 осужденных, которые уже могут воспользоваться таким правом, подали ходатайство об условно-досрочном освобождении 56 человек. Всем им судом было отказано в удовлетворении ходатайства», – сказал он.

По словам Вединяпина, в данное время в уголовно-исполнительной системе работают семь колоний для пожизненно осужденных, в которых содержатся 2010 человек.