Макрон предложил создать новую международную коалицию

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию по борьбе с финансированием терроризма.

«Первое самое важное обязательство, которое мы должны сегодня взять... это сформировать коалицию государств и организаций, которые здесь представлены и которые согласились работать вместе», – цитирует Макрона РИА «Новости».

Об этом было заявлено на конференции по борьбе с финансированием терроризма, которая проходит в Париже. По информации МИД Франции, в мероприятии участвуют делегаты от 70 государств и 20 международных и региональных организаций.

Ранее французские СМИ сообщали, что группировка ИГ* владеет суммой в 3 млрд евро, что вызывает беспокойство у специалистов в борьбе с терроризмом.