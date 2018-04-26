США решили расширить действия в Сирии

Соединенные Штаты расширят борьбу с ИГ* и пока не будут выводить войска из Сирии, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис на заседании комитета Сената США по вооруженными делам.

«Прямо сейчас мы не выводим войска», – передает РИА «Новости» слова Мэттиса, отметив, что террористы ИГ* усиливают свои операции.

«Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять ее, привлекая больше региональной поддержки. Это крупнейший сдвиг, который мы сейчас делаем», – рассказал он.

Кроме того, он заметил, что открытый механизм по предотвращению конфликтов с России по Сирии работает хорошо.

В среду замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что процессы, происходящие в Сирии, указывают на укоренение вооруженных сил США на территории арабской республики.

В понедельник ИГ призвало сторонников к нападениям на арабские страны.