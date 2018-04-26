Пентагон рассказал, как предотвращаются конфликты между Россией и США в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на выступлении в комитете Сената США по вооруженным делам заявил, что открытый механизм по предотвращению конфликтов с России по Сирии работает хорошо.

«Прямо сейчас по Сирии имеется открытый механизм по предотвращению конфликтов, который работает хорошо и без перерывов», – сказал Мэттис, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что координации действий между сторонами нет, механизм направлен лишь на предотвращение конфликтов.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказывал, как осуществляются контакты России и США по Сирии.