МИД России указал на укоренение сил США в Сирии

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что процессы, происходящие в Сирии, указывают на укоренение вооруженных сил США на территории арабской республики.

«На земле» в реальности происходят процессы, которые, по большому счету, означают дальнейшее укрепление, укоренение в военном смысле США на территории САР», – прокомментировал Рябков заявление президента США Дональда Трампа о возможном скором выводе американских военных из Сирии, передает «Интерфакс».

По его словам, это тревожная тенденция «со всех точек зрения». «С одной стороны, эта тенденция означает продолжающееся пренебрежение Вашингтоном принципами и нормами международного права, с другой стороны – возникает все больше оснований для озабоченности по поводу того, какие реально цели США преследуют в Сирии», – заявил Рябков.

Он отметил, что МИД озабочен возможной попыткой фактического раздела Сирии, «посягательства на его территориальную целостность».

«Мы отслеживаем самым пристальным образом все сигналы на эту тему», – подчеркнул Рябков.

Во вторник президент США Дональд Трамп обещал «сравнительно скоро» вывести войска из Сирии.

Ранее сообщалось, что Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против ИГ* будет завершена. До этого постпред США при ООН Никки Хейли назвала условия, при которых Соединенные Штаты будут согласны вывести войска из сирийского государства.