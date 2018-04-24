Трамп обещал «сравнительно скоро» вывести войска из Сирии

Вашингтон «сравнительно скоро» планирует вывести войска из Сирии, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Что касается Сирии, я хотел бы уйти, хотел бы привести наших потрясающих бойцов домой», – цитирует Трампа РИА «Новости».

«Мы хотим вернуться домой и мы вернемся домой, но мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след и это важная часть наших обсуждений», – добавил он.

При этом Трамп подчеркнул, что США намерены «вернуться домой», лишь завершив то, «что должно».

Глава Белого дома отметил, что США слишком глубоко вовлечены в дела Ближнего Востока и тратят на него колоссальные средства, ничего не получая взамен, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против ИГ* будет завершена. До этого постпред США при ООН Никки Хейли назвала условия, при которых Соединенные Штаты будут согласны вывести войска из сирийского государства.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД со ссылкой на западную прессу, вместо американцев в Сирии будут воевать арабы.