Мужчина в Геленджике упал с моста на ехавший автомобиль и остался жив

В Геленджике мужчина сорвался с козырька надземного пешеходного перехода и упал на автомобиль, который в этот момент проезжал под мостом.

Инцидент был записан очевидцем. Ролик опубликовал новостной паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

В результате мужчина получил травмы, он госпитализирован; у автомобиля смята крыша и разбито лобовое стекло, сообщает интернет-портал «Кубань24».

Полиция начала проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Предположительно, пострадавший был пьян, сообщает телеграм-канал «Типичный Краснодар».

О состоянии водителя автомобиля не сообщается.

Напомним, в 2016 году в Новосибирске подросток упал с 23-го этажа на кузов легкового Renault Logan и выжил.