Росздравнадзор заявил об опасности парацетамола

Врачи при назначении парацетамола должны предупреждать пациентов об осложнениях, возникающих в связи с употреблением препарата, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

В ходе публичного обсуждения результатов контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения с территориальными органами по Москве и Московской области и Департаментом здравоохранения Москвы Мурашко рекомендовал работникам медучреждений чаще заглядывать на сайт Росздравнадора, где выкладывается информация о препаратах, вызывающих нежелательные реакции организма.

«При передозировке и употреблении этих препаратов, в частности, парацетамола, возможно осложнение на печень, токсический эффект, поэтому врачи должны предупредить пациента при его назначении», – передает ТАСС слова Мурашко.



Напомним, ранее ВОЗ предсказала гибель миллионов человек из-за устойчивости к антибиотикам.