Юрию Дудю предрекли закат карьеры

Главный редактор русского издания журнала Esquire и автор telegram-канала Красный Сион обсудили причины, по которым карьера журналиста Юрия Дудя может пойти на спад.

В telegram опубликован любопытный диалог между главным редактором русского издания журнала Esquire Сергеем Минаевым и автором telegram-канала «Красный Сион» Ребе Алексеем Йесодом. Темой беседы стало интервью Юрия Дудя с вокалистом группы «Кровосток» Антоном Черняком (Шило).

Автор telegram-канала «Красный Сион» выразил мнение, что «Дудь совсем скатился, не к месту матерился, задавал вопросы либо идиотские, либо скучные и вообще чувствовал, что ему надо высказаться обо всем». Он считает, что Шило – образованный, утонченный интеллектуал, а «благодаря подаче, его постмодернистский и постироничный проект Кровосток смог в каких-то моментах стать поистине народным, но при этом остаться хитро устроенной литературной игрой», но Дудь этого не понял.

«Когда интервьюер начинает чувствовать себя важнее гостя - он пропал как профессионал. Звезда Дудя очевидно катится к закату», заявил Йесод.

Однако писатель, телеведущий и главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев не согласился с ним:

«На мой взгляд, Юра совершенно не тупой. Он довольно неглубокий, не сильно начитанный и не готовящийся к интервью журналист. Вспомним как Чичваркин упомянул табакерку в Кремле и Дудь пошутил в ответ «они там типа курят?» – что говорит о совершенном его незнании истории убийства Павла I. И таких факапов довольно много – особенно когда речь идет о 90-х, времени притягательном, романтизированном, сложном, но далеком от поколения Дудя. Понятно, что изучение материала позволит задавать много интересных вопросов, но зачем это нужно, лучше спросить гостя сколько ты зарабатываешь».

Минаев уточнил, что поведение гостя его удивило, поскольку он ждал утонченного интеллектуала, а не «героя его песен, приблатненного паренька с окраины с довольно примитивными суждениями и шаблонными ответами».

«И в финале, на «дерзкий» вопрос про «забить стрелку или забить ...» отвечать нужно было с позиции героя Кровостока: это зависит от того пацан ты или терпила. И некоторое время наблюдать за реакцией ведущего», – добавил Минаев.

Он подчеркнул, что Дудь большая звезда с миллионной аудиторией. «На этом основании он чувствует, что работает на рейтинг гостей, больше, чем они на его рейтинг. Очевидно и то, что многие гости ему... не то что не интересны. Он их просто не понимает. Не понимает канвы времени, в котором происходили события, не знает причинно-следственных связей».