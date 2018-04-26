В шествии 1 мая в Москве примут участие 120 тыс. человек

В первомайском профсоюзном шествии в российской столице будут участвовать не менее 120 тыс. человек, сообщил глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

«На сегодняшний день у нас есть разрешение на проведение демонстрации на 120 тыс. человек», – сказал Антонцев, передает «Интерфакс».

Ранее в четверг глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что по предварительным оценкам федерации, общая численность участников первомайских профсоюзных акций, в целом, по стране, составит более 2,7 млн человек.