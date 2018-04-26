Россия начала разрабатывать методы борьбы с дискриминацией СМИ на Западе

Россия разрабатывает методы борьбы с откровенной дискриминацией в отношении российских СМИ в ряде западных стран, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Понятное дело, что мы видим тенденции, когда в ряде западных стран предпринимаются откровенно дискриминационные меры в отношении российских СМИ, потенциальная угроза существует и в отношении китайских СМИ. Совершенно ясно, что речь идет о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определенной популярностью или влиянием, то есть, по сути дела, это нечистоплотная конкуренция. Мы со своей стороны разрабатываем методы борьбы с этой нечистоплотной конкуренции», – передает РИА «Новости» слова Волина в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития».

По его словам, Россия и Китай плотно общаются и обмениваются мнениями на эту тему.



«Думаем, что наши китайские партнеры тоже размышляют на этот счет. Было бы глупо не обмениваться мнениями, а о чем конкретно мы обмениваемся в ходе этих консультаций, я думаю, что пока немножко подержим в секрете», – сказал Волин.